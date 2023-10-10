الإنتاج الصناعي السعودي ينخفض بنسبة 12.2 خلال أغسطس 2023

وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 % و22.6 % و2.9 % على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وتشير نتائج شهر أغسطس 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في شهر أغسطس من العام الحالي ليصل إلى 8 ملايين برميل يومياً.