"صندوق الاستثمارات" يكمل الاستحواذ على 54% من "إم بي سي"

أعلنت مجموعة إم بي سي، اليوم (الخميس)، إتمام صندوق الاستثمارات العامة، صفقة الاستحواذ على 54% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 7.47 مليار ريال، حيث قام الصندوق بإشعار الشركة بذلك.
وأضافت "إم بي سي" أنه تم إتمام الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات وإفادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات ذات العلاقة، كما أنه نتيجة للصفقة أصبحت حصة الصندوق تمثل 54% من إجمالي رأس مال المجموعة بالكامل، مبينة أن الحصة التي استحوذ عليها الصندوق كانت مملوكة لـ"شركة الاستدامة".
وأوضحت المجموعة في بيان لـ"تداول" أن قيمة صفقة بلغت نحو 7.5 مليار ريال، عبر صفقة خاصة، والتي تعادل سعر شراء يبلغ 41.60 ريال للسهم الواحد.
تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لتعزيز نمو قطاعي الإعلام والترفيه، والتي تهدف إلى تطوير ممكنات الابتكار في المملكة، من خلال توطين وبناء منظومة شاملة للإنتاج الإعلامي، ومن المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في نشاط مجموعة "إم بي سي" والمساهمين والموظفين.
يشار إلى أن شركة الاستدامة القابضة، المساهم الأكبر (السابق) في "إم بي سي" كانت قد أبرمت في نوفمبر 2024، اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة إلى صندوق الاستثمارات العامة.