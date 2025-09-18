"صندوق الاستثمارات" يكمل الاستحواذ على 54% من "إم بي سي"

وأوضحت المجموعة في بيان لـ"تداول" أن قيمة صفقة بلغت نحو 7.5 مليار ريال، عبر صفقة خاصة، والتي تعادل سعر شراء يبلغ 41.60 ريال للسهم الواحد.

تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لتعزيز نمو قطاعي الإعلام والترفيه، والتي تهدف إلى تطوير ممكنات الابتكار في المملكة، من خلال توطين وبناء منظومة شاملة للإنتاج الإعلامي، ومن المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في نشاط مجموعة "إم بي سي" والمساهمين والموظفين.

يشار إلى أن شركة الاستدامة القابضة، المساهم الأكبر (السابق) في "إم بي سي" كانت قد أبرمت في نوفمبر 2024، اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة إلى صندوق الاستثمارات العامة.