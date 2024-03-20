يوم "السعودية الخضراء".. مناسبة سنوية للتوعية ودعم جهود الرياض في تحقيق "المناخ العالمي"

تسعى المملكة باستمرار نحو مستقبل أفضل على المستوى العالمي، وتحقيق دولة رائدة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والسياسية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ولهذا النمط تحتفي السعودية يوم 27 مارس الجاري بمرور 3 أعوام على إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء"، حيث تم إطلاقها عام 2021 في يوم 27 مارس؛ لذلك حدد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذا اليوم من كل عام يومًا رسميًا للاحتفاء بـ"يوم مبادرة السعودية الخضراء".
ويأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى السعودية إلى تحقيق السلام بين بلدان العالم، وتحفيز العلم والتطلع، كما تمد كل ما يستحق بالدعم المادي والمعنوي من أجل الاستمرارية، حيث استثمرت السعودية أكثر من 705 مليارات ريال في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك منذ عام 2021م.
وتجعل السعودية أولى أولوياتها تفعيل جهود أفراد المجتمع في بناء مستقبل مستدام، وتعزيز العلاقات الدولية بين السعودية والدول الصديقة، وتوحيد صفوف الدول العربية والإسلامية، والتصدي لكل من يحاول المساس بالإسلام والمسلمين والأراضي العربية والإسلامية.
ومن الجدير بالذكر أن اليوم الوطني لمبادرة "السعودية الخضراء"، يسلط الضوء على أهمية تضافر جهود المجتمع؛ حيث تسهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتمهد المملكة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة عبر اتباع نهج استثماري يشمل جميع فئات المجتمع.
وتسعى المبادرة من أجل تحقيق 3 أهداف للمبادرة؛ وهي: "تقليل الانبعاثات الكربونية، التشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية"، كما تسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة.
وتشمل قائمة الأهداف: الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وفق أهداف واضحة، وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار، تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتم إطلاق أكثر من 80 مبادرة تمثل استثماراً مهماً تتجاوز قيمته 705 مليار ريال، تسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، ورفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في السعودية.