يوم "السعودية الخضراء".. مناسبة سنوية للتوعية ودعم جهود الرياض في تحقيق "المناخ العالمي"

ولهذا النمط تحتفي السعودية يوم 27 مارس الجاري بمرور 3 أعوام على إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء"، حيث تم إطلاقها عام 2021 في يوم 27 مارس؛ لذلك حدد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذا اليوم من كل عام يومًا رسميًا للاحتفاء بـ"يوم مبادرة السعودية الخضراء".