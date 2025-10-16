مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشاريع إنسانية وتنموية جديدة في اليمن والسودان وسوريا والأردن وبوركينا فاسو

شهدت الأيام الماضية سلسلة من المبادرات والمشاريع الإنسانية التي نفّذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول، شملت مجالات المياه والغذاء والصحة النفسية والتمكين المهني والإيواء، استمرارًا لجهود المملكة في تخفيف معاناة الشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
ففي اليمن، وقّع المركز اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتأهيل المياه في منطقتي الحرج وهمام بمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف، يستفيد منها مباشرة 3.155 فردًا.
ووقّع الاتفاقية المهندس أحمد بن علي البيز، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، بمقر المركز في الرياض.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء شبكتي ضخ وإسالة لتوزيع المياه وخزانين برجين بسعة 50 مترًا مكعبًا لكل خزان، وتوزيع 22 خزانًا إضافيًا بسعة 26 مترًا مكعبًا للخزان الواحد، إضافة إلى إعادة تأهيل بئر في منطقة همام لزيادة إنتاجيته عبر تزويده بمضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 300 لتر في الدقيقة. كما سيتم إنشاء محطتي تحلية جديدتين وتأهيل المحطة الحالية، مع إنشاء 3 نقاط لتوزيع المياه لتوفير مياه محلاة للسكان، ورفع القدرات الفنية للعاملين في المشروع.
وفي السودان، وزّع المركز 1.000 سلة غذائية للأسر المتضررة من السيول والأمطار في محلية الدامر بولاية نهر النيل، استفاد منها 6.200 فرد ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة.
وفي الأردن، احتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين باليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتفاعلية أبرزت أهمية العناية بالصحة النفسية، تضمنت ورشة عمل بعنوان “الصحة النفسية وجودة الحياة” وتمارين تنفّس تفاعلية وجلسات ترفيهية هادفة لتعزيز الوعي المجتمعي لدى اللاجئين.
كما وزّع المركز في سوريا 560 حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا، استفاد منها العدد نفسه من الأسر ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وفي محافظة مأرب اليمنية، سلّم المركز أدوات المهنة لـ 90 مستفيدة ضمن مشروع التمكين المهني لتحسين سبل العيش، الذي يستهدف 1.500 مستفيد في عدد من المحافظات اليمنية. وشمل التدريب مجالات الصناعات الغذائية، ورعاية المواشي، والخياطة، والتصوير، وصناعة البخور والعطور، وتصميم الخلفيات وتغليف الهدايا. وأكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح أهمية هذه البرامج في تمكين النساء اقتصاديًا ودعم التنمية المجتمعية.
واختتم المركز نشاطاته الأخيرة بتوزيع 1.100 سلة غذائية في بلدية كوبري بجمهورية بوركينا فاسو، استفادت منها 1.100 أسرة (6.600 فرد) ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة في البلاد، الذي يهدف لتوزيع 38.900 سلة غذائية تزن كل منها 40 كيلوجرامًا وتحتوي على المواد الأساسية.
وتأتي هذه الجهود ضمن الدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم الدعم والإغاثة والتنمية في مختلف أنحاء العالم.