مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشاريع إنسانية وتنموية جديدة في اليمن والسودان وسوريا والأردن وبوركينا فاسو

وتتضمن الاتفاقية إنشاء شبكتي ضخ وإسالة لتوزيع المياه وخزانين برجين بسعة 50 مترًا مكعبًا لكل خزان، وتوزيع 22 خزانًا إضافيًا بسعة 26 مترًا مكعبًا للخزان الواحد، إضافة إلى إعادة تأهيل بئر في منطقة همام لزيادة إنتاجيته عبر تزويده بمضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 300 لتر في الدقيقة. كما سيتم إنشاء محطتي تحلية جديدتين وتأهيل المحطة الحالية، مع إنشاء 3 نقاط لتوزيع المياه لتوفير مياه محلاة للسكان، ورفع القدرات الفنية للعاملين في المشروع.