"الصناعة" تنفذ 647 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال يونيو الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 178 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و169 زيارة في منطقة الرياض، و148 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 46 زيارة في منطقة عسير، و38 زيارة في منطقة القصيم، و24 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و17 زيارة في منطقة حائل، و12 زيارة في منطقة جازان، و11 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، فيما نفذت 4 زيارات في الجوف.