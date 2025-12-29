مركز الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية في "جباليا" شمال غزة ضمن الحملة السعودية

يُذكر أن المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، سيّرت جسرين جويًا وبحريًا، شمل حتى الآن 77 طائرة و8 بواخر، نقلت أكثر من 7,699 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، إلى جانب 912 شاحنة وصلت إلى القطاع، و20 سيارة إسعاف سُلّمت لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.