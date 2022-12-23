بعد نجاح مؤتمر "خير أمة".. رئيس وفد تايلند: الغلو والتطرف أكبر مهدد للأمة الإسلامية

رفع رئيس وفد مملكة تايلند مدير جامعة فطاني، ورئيس مجلس التعاون بين الأديان، الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا، الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر آسيان الثاني "خير أمة"، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيمها المؤتمر وفق أعلى المستويات.