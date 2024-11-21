"رواد الفعاليات".. برنامج يُمكِّن المواهب قادةً للمستقبل

ويرفع المركز الوطني للفعاليات، من خلال برنامج (رواد الفعاليات)، شعار أهمية قوة التعليم والإرشاد والخبرة العملية، ليؤكد أنَّ البرنامج هو رحلة تجمع بين العقول النيّرة، والفرص التي لا تضاهى لمواكبة مستقبل مليء بالتحديات والفرص، وأنَّ كل خريج من هذا البرنامج يجسد الوعي والإمكانات التي يؤمن بها