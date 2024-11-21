"رواد الفعاليات".. برنامج يُمكِّن المواهب قادةً للمستقبل

يعمل المركز الوطني للفعاليات على تهيئة جيلٍ من المحترفين في قطاع الفعاليات من خلال برنامج (رواد الفعاليات) المصمم لتمكين وتدريب ورفع المواهب ليصبحوا قادة المستقبل.
برنامج (رواد الفعاليات) صُمم خصيصًا للخريجين، ويقدَّم بالتعاون مع أفضل الجامعات والخبراء في مجال إدارة الفعاليات؛ حيث تشمل رحلة البرنامج أربع وحدات، وجلسات عمل، وتجارب للتعريف بالأدوات والتقنيات، وكذلك العمل على مشروع تعلُّم طبيعي، وتقديم المشاريع وأفكارها إلى مدربي المشروعات لتحقيق هدفين؛ الأول: يعزز النمو والابتكار والريادة للمشاركين، والثاني: نمو مجال إدارة الفعاليات في المملكة.
ويضم برنامج (رواد الفعاليات)، العديد من التفاصيل لتطوير الخريجين؛ منها المناقشات وتقديم محتوى فيديو، وعمل دراسات واختبارات وتكليفات بمهام مختلفة، إلى جانب عمل محاكاة لترسيخ التعلّم مع تنفيذ عروض تقديمية لربط التعلم ببيئة العمل بشكل وثيق.
ويناقش البرنامج العديد من المحاور المهمة في قطاع الفعاليات؛ مثل صناعة الترفيه، وفهم المبادئ الرئيسية للتخطيط للأهداف والفعاليات، وكيفية تطوير تجارب جاذبة ومبتكرة، وتقييم أفضل الممارسات والنُهج الجديدة لتنظيم الفعاليات الفريدة، وأيضًا الصحة والسلامة في صناعة الترفيه، وفهم المسؤولية القانونية واللوائح الأمنية.
ويرفع المركز الوطني للفعاليات، من خلال برنامج (رواد الفعاليات)، شعار أهمية قوة التعليم والإرشاد والخبرة العملية، ليؤكد أنَّ البرنامج هو رحلة تجمع بين العقول النيّرة، والفرص التي لا تضاهى لمواكبة مستقبل مليء بالتحديات والفرص، وأنَّ كل خريج من هذا البرنامج يجسد الوعي والإمكانات التي يؤمن بها