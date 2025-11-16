"جامعة المؤسس" تحتفي بالتسامح وتبرز جهود المملكة في التعايش

في خطوة لافتة، احتفلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها وعمادة شؤون الطلاب، باليوم الدولي للتسامح واليوم العالمي للطلاب الدوليين، عبر فعاليات متعددة تهدف إلى تعزيز التعايش والتفاهم الثقافي، واستعراض جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال، وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر 2025م، وسط حضور لافت من الطلاب الدوليين.