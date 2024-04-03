"بر جدة" و "الجزيرة تكافل" يجددان شراكتهما ضمن برنامج السنبلة لدعم مستفيدي الجمعية

من جهته قال العضو المنتدب لشركة الجزيرة تكافل الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه: " شراكتنا مع جمعية البر بجدة تحتم علينا الالتزام تجاه العملاء من مشتركي برنامج السنبلة للصدقة الجارية بتوصيل صدقاتهم الى مستحقيها الفعليين، وفي كل عام نشهد بحمد الله نمواً كبيراً في هذا الصندوق المبارك الذي يتم من خلاله الادخار للعميل في العمل الخيري، بإشراف الهيئة الشرعية".