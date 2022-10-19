"فيصل بن سلمان" يطلق مشاريع تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة

من جهته، قدَّم أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، شرحًا عن خطة تفعيل المواقع التاريخية، ونبذة عن مسابقة هيئة تطوير المنطقة التي أعلنتها لتصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية، التي تشمل تطوير مسار، يضم أكثر من 40 مَعلمًا تاريخيًّا على امتداد 175 كيلومترًا، يبدأ من المدينة المنورة مرورًا بمسجد العريش ومنطقة الروحاء والعدوة الدنيا والعدوة القصوى، وعدد من المواقع بأهم الأحداث المرتبطة بالسيرة النبوية وصولاً إلى منطقة بدر التاريخية.