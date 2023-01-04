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تعليم الشرقية لـ"سبق" تم صرف الطلاب والطالبات لسلامتهم ولما ورد من الأرصاد

"الباحص": وجّهنا مديري المدارس بصرف الطلاب اليوم والتواصل مع أولياء الأمور
المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص
المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص
عبدالله السالم
عبدالله السالم

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، هي أولوية قصوى؛ حيث يُعد محورُ سلامتهم أساسَ العملية التعليمية.

وقال "الباحص" لـ"سبق: إنه نظرًا للتحديثات المستمرة من المركز الوطني للأرصاد، التي تَضَمنت فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على مواجهة أي طارئ، ودرء الخطر عن الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ووقايتهم، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم؛ تم توجيه مديري ومديرات المدارس بصرف الطلاب والطالبات اليوم الأربعاء الموافق 11/ 6/ 1444، والتواصل مع أولياء الأمور، وإشعارهم بذلك مع أهمية متابعة انصراف الطلبة جميعهم، وكذلك منسوبي ومنسوبات المدارس إلى منازلهم سائلين الله تعالى السلامة للجميع.

الأرصاد
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تعليم الشرقية
تعليق الدراسة
سعيد الباحص

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