تعليم الشرقية لـ"سبق" تم صرف الطلاب والطالبات لسلامتهم ولما ورد من الأرصاد

وقال "الباحص" لـ"سبق: إنه نظرًا للتحديثات المستمرة من المركز الوطني للأرصاد، التي تَضَمنت فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على مواجهة أي طارئ، ودرء الخطر عن الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ووقايتهم، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم؛ تم توجيه مديري ومديرات المدارس بصرف الطلاب والطالبات اليوم الأربعاء الموافق 11/ 6/ 1444، والتواصل مع أولياء الأمور، وإشعارهم بذلك مع أهمية متابعة انصراف الطلبة جميعهم، وكذلك منسوبي ومنسوبات المدارس إلى منازلهم سائلين الله تعالى السلامة للجميع.