دعوة للتبرع للمنصات الموثوقة.. خطباء مساجد المملكة يحذرون من التسول وتبعاته

ويأتي تفاعل الخطباء وأئمة المساجد بعموم مناطق المملكة تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر المسجد، وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وأهمية رسالة المسجد في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها توعية المجتمع بأضرار التسول الاجتماعية والأمنية.