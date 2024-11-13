NHC تواصل ترسيخ رؤيتها المستقبلية بتوقيع 19 اتفاقية بشراكات نوعية خلال يومها الثالث في معرض سيتي سكيب العالمي

وعقدت الشركة عددًا من الاتفاقيات مع شركات محلية للتطوير العقاري في وجهاتها العمرانية، تشمل شركة “الماجدية ريزدنس” و”نجوم السلام” و”عبر المملكة” و”ثبات المسكن” و”أسس العقارية” و”التطوير الشامل” و”فيصل بن سعيدان” و”منازل المستقبل” و”الرائم” وشركة “صفا”، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة “لجام” للرياضة لتطوير المرافق الرياضية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز تطوير الوجهات العمرانية.