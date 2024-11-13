NHC تواصل ترسيخ رؤيتها المستقبلية بتوقيع 19 اتفاقية بشراكات نوعية خلال يومها الثالث في معرض سيتي سكيب العالمي

أعلنت NHC عن إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والشركات المحلية والدولية بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة تتعلق بالتطوير العقاري، وتوطين الصناعات، وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك خلال اليوم الثالث من معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض.
وقّعت NHC مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع أكاديمية تجربة العميل للتعاون في تقديم ورش عمل مشتركة.
وعقدت الشركة عددًا من الاتفاقيات مع شركات محلية للتطوير العقاري في وجهاتها العمرانية، تشمل شركة “الماجدية ريزدنس” و”نجوم السلام” و”عبر المملكة” و”ثبات المسكن” و”أسس العقارية” و”التطوير الشامل” و”فيصل بن سعيدان” و”منازل المستقبل” و”الرائم” وشركة “صفا”، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة “لجام” للرياضة لتطوير المرافق الرياضية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز تطوير الوجهات العمرانية.
وفي إطار الاتفاقيات الدولية، أبرمت NHC اتفاقيات توريد مع شركات عالمية شملت Villeroy & Boch وشركة ماسك اللوجستية وشركة منتجات الألمنيوم ALUPCO، مما يعكس التزام الشركة بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة تدعم وجهاتها المتنامية.
كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع Oupai تتعلق بتوطين الصناعات والاستثمار في المناطق اللوجستية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركتي “سديم” و”واقع”، وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجيات NHC لتحقيق التكامل الصناعي المحلي والاستفادة من الخبرات الدولية.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكات تأتي كخطوة إضافية نحو تحقيق استراتيجية NHC في بناء وجهات متميزة ترتقي بأسلوب الحياة لتمنح الجميع حياة أفضل اليوم وغدًا ببنية تحتية تواكب متطلبات العصر الحديث، مما يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكات وتحقيق أهداف الشركة في تقديم منتجات عقارية رائدة.