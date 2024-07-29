واشنطن تقود حملة دبلوماسية لمنع إسرائيل من استهداف بيروت ردًا على هجوم الجولان

وقال بوضوح: "لا أحد يريد حربًا واسعة"، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون الرد الإسرائيلي من النوع الذي لا يستدعي ردًا وتصعيدًا أكبر من حزب الله مما يهدد باندلاع حرب شاملة.