مبادرة "نعين لحياة أفضل" من البنك العربي الوطني تساهم في تأهيل وتمكين 74 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية

من جانبه ثمّن عبداللطيف الجعفري الرئيس التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، تبنّي البنك العربي الوطني لهذه المبادرة، والتي تأتي في سياق الشراكة الفاعلة مع الجمعية، ودعمه المتواصل لبرامجها النوعية، والتي تركز على تعزيز جودة حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الفعلية، معتبراً أن مبادرة برنامج العلاج التأهيلي لهذا العام تأتي امتداداً للمبادرات التي دعمها البنك خلال الأعوام السابقة، والتي اشتملت على توفير المعينات والأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود.