مبادرة "نعين لحياة أفضل" من البنك العربي الوطني تساهم في تأهيل وتمكين 74 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية

واصل البنك العربي الوطني anb وللعام الثالث على التوالي دعمه لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، عبر مبادرته المجتمعية النوعية "نعين لحياة أفضل" والتي تكفل البنك بموجبها بتمكين 74 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية علاجياً وإعادة تأهيلهم لاستعادة قدرتهم على الحركة وتجاوز التحديات التي تواجههم، وتعزيز اعتمادهم على الذات.
وجاء إطلاق المبادرة تحت مظلة برامج ومبادرات البنك المجتمعية والموجهة ضمن مسارات تلامس الاحتياجات الحيوية لأفراد المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992م لرفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن مبادرة "نعين لحياة أفضل" تقديم جلسات علاجية تأهيلية ووظيفية مصممة لتلائم احتياجات المستفيدين على أيدي نخبة من المتخصصين والخبراء، وضمن بيئة علاجية متكاملة، بهدف تحقيق أثر إيجابي ملموس ينعكس على قدرتهم في تأدية مهامهم اليومية باستقلالية.
وعلى هامش المبادرة، وحرصاً من البنك على تعزيز مشاركة موظفيه ببرامجه المجتمعية، قام عدد من موظفي وموظفات البنك بزيارة المستفيدين في المراكز العلاجية وتوزيع الهدايا عليهم، وتبادل الأحاديث الودية والتشجيعية معهم.
وأكد خالد الراشد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك العربي الوطني اعتزاز البنك بتجديد شراكته مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، بما يسهم في دعم رسالتها وتنفيذ برامجها الموجهة لصالح إعادة تأهيل فئة غالية من أبناء المجتمع. مشيراً إلى أن الرعاية الصحية تعد أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية الرامية إلى تمكين الجمعيات والهيئات التنموية والمجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي تعنى بالارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية وتكوين مجتمع حيوي ومزدهر.
من جانبه ثمّن عبداللطيف الجعفري الرئيس التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، تبنّي البنك العربي الوطني لهذه المبادرة، والتي تأتي في سياق الشراكة الفاعلة مع الجمعية، ودعمه المتواصل لبرامجها النوعية، والتي تركز على تعزيز جودة حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الفعلية، معتبراً أن مبادرة برنامج العلاج التأهيلي لهذا العام تأتي امتداداً للمبادرات التي دعمها البنك خلال الأعوام السابقة، والتي اشتملت على توفير المعينات والأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود.
وتعد جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء في مقدمة الجمعيات التي ترتبط بالبنك العربي الوطني بشراكة فاعلة وعبر العديد من المبادرات التي يتبناها البنك لدعم برامج الجمعية التي تقدّم خدماتها لأكثر من 3000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود في مدن الأحساء وقراها وهجرها، ويشمل ذلك العلاج التأهيلي، وبرنامج التعليم الجامعي، وتوفير الأجهزة الطبية والتعويضية وصيانتها، وبرامج التدريب المنتهية بالتوظيف وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية وغيرها.