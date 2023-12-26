أمير تبوك يؤكد أهمية العمل على إنجاح أعمال "طفلي الطبية" بالمنطقة

من جانبه قدم الدكتور نايف الشراري باسمه وباسم أعضاء المجلس الإداره شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية، مثمناً الدعم الذي تحظى به الجمعيات الخيرية في المنطقة.