"آركو" تشارك في الاجتماع التشاوري للجنة الإسلامية للهلال والجمعيات الوطنية

تشارك الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) بوفد يرأسه الأمين العام للمنظمة، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في الاجتماع التشاوري الخامس للجنة الإسلامية للهلال الدولي وهيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتستضيفه هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبدأت أعماله في جدة اليوم، ويستمر حتى الـ27 من الشهر نفسه.
ويناقش الاجتماع التشاوري الذي تنظمه اللجنة الإسلامية للهلال الدولي وهيئة الهلال الأحمر السعودي طُرق بناء الشراكات في العمل الإنساني؛،وشراكات التحول الرقمي في العمل الإنساني، وكيفية تحول الجمعية الوطنية من الإدارة التقليدية إلى الرقمنة، وتفعيل استخدام التقنية في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات وإمكانيات هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.