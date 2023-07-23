"آركو" تشارك في الاجتماع التشاوري للجنة الإسلامية للهلال والجمعيات الوطنية

تشارك الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) بوفد يرأسه الأمين العام للمنظمة، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في الاجتماع التشاوري الخامس للجنة الإسلامية للهلال الدولي وهيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتستضيفه هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبدأت أعماله في جدة اليوم، ويستمر حتى الـ27 من الشهر نفسه.