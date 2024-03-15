نمو قياسي وقفزة للاقتصاد غير النفطي.. "العمير" ينوّه بآفاق "الفنون والترفيه بالمملكة"

وأبان أن ذلك يأتي نظرًا لتعقد أوجه الحياة وتغيرها، وذلك حسب كثير من النظريات العلمية التي فسرت ذلك، ويأتي في مقدمتها نظرية الترويح لـ"جونس مونس" الألماني، إضافة لنظريتَي الاستجمام والغريزة، والتي تؤكد جميعها على أهمية الترفيه واللعب والاستمتاع والترويح عن النفس باعتبارها جزءًا رئيسيًّا وحاجة أساسية في حياة الإنسان يسعى لإشباعها وتؤثر على صحة الجسم والعقل، ولعل هذا أحد أوجه تفسير سعي كثير من المجتمعات حاليًّا للتوجه نحو الترفيه والترويح بمختلف أشكاله ووسائله.