محليات
تزامناً مع موسم الحج.. بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي بمعهدَي وكليتَي الحرم المكي والمسجد النبوي
يأتي في إطار الجهود المبذولة لتيسير أمور الطلاب والطالبات وتوفير أفضل الظروف التعليمية
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي في معهدَي وكليتَي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي، وذلك تزامناً مع موسم الحج.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتيسير أمور الطلاب والطالبات، وتوفير أفضل الظروف التعليمية لهم، وتمكينهم من إتمام دراستهم بنجاح.
يأتي هذا التوجيه في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج المقبل، سائلا الله -عزّ وجلّ- للطلاب والطالبات التوفيق والسداد.