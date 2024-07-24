احتجاب واقتران.. "الزعاق": القمر سيحجب كوكب زحل عن الأرض اليوم

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه حال مرور القمر بيننا وبين الشمس يحدث "الكسوف"، وفي حال النجوم والكواكب يحدث احتجاب الكواكب، واليوم الأربعاء سيحجب القمر عنا كوكب زحل، وسيُشاهَد هذا الاحتجاب في بعض الدول العربية، والباقي يشاهده على شكل اقتران.