احتجاب واقتران.. "الزعاق": القمر سيحجب كوكب زحل عن الأرض اليوم

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن أقرب الأجرام السماوية هو القمر وأبعدها النجوم، والكواكب واقعة بين النجوم والقمر.
وأضاف "الزعاق"؛ أن الكواكب والقمر والأرض تابعة للشمس بما يُسمى المجموعة الشمسية.
وبما أن القمر يدور حول الكرة الأرضية باستمرار، فإنه أحياناً يمر بيننا وبين الكواكب مثلما يحدث اليوم مع كوكب زحل، أو بيننا وبين النجوم، أو بيننا وبين الشمس.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه حال مرور القمر بيننا وبين الشمس يحدث "الكسوف"، وفي حال النجوم والكواكب يحدث احتجاب الكواكب، واليوم الأربعاء سيحجب القمر عنا كوكب زحل، وسيُشاهَد هذا الاحتجاب في بعض الدول العربية، والباقي يشاهده على شكل اقتران.