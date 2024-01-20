حققت تعافياً بـ 156% في السياح الوافدين.. المملكة ثاني أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم

وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة تزايدًا كبيرًا في أعداد الزوّار من الداخل والخارج خلال عام 2023، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوّار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.