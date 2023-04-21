"الترفيه" تُنظِّم حفلاً لأبناء شهداء الواجب والأيتام بمناسبة عيد الفطر

واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة، منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، وذلك بحضور شخصيات المسلسل الكرتوني الشهير "مسامير".