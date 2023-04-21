"الترفيه" تُنظِّم حفلاً لأبناء شهداء الواجب والأيتام بمناسبة عيد الفطر

نظَّمت الهيئة العامة للترفيه حفلاً بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضم عددًا من أبناء شهداء الواجب والأيتام، وذلك على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي.
واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة، منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، وذلك بحضور شخصيات المسلسل الكرتوني الشهير "مسامير".
واستمتع أبناء الشهداء بعرض مسرحي، تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي. وقد مثل في العرض كل من: سلطان الفرج، وأميرة محمد، ووحيد عبدالله، ومحمد الرزيق.
ويأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ إذ تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة، وفي الفعاليات والمواسم.
يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه تأسست تماشيًا مع رؤية السعودية 2030؛ لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في السعودية، وتنميته، وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق السعودية؛ لإثراء الحياة، ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها.
وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في السعودية من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه.