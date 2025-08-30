52.8 مليون قاصد للحرمين في صفر.. أرقام قياسية للمصلين والمعتمرين والزوار

أما المسجد النبوي، فقد استقبل (20,621,745) مصليًا، منهم (1,188,386) مصليًا في الروضة الشريفة، في حين بلغ عدد الزوار الذين أدوا السلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (2,004,608) زائرًا.