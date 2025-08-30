52.8 مليون قاصد للحرمين في صفر.. أرقام قياسية للمصلين والمعتمرين والزوار

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر صفر 1447هـ بلغ (52,823,962) زائرًا.
وبيّنت الإحصاءات أن عدد المصلين في المسجد الحرام وصل إلى (21,421,118) مصليًا، منهم (51,104) أدوا الصلاة في حجر إسماعيل "الحطيم"، فيما بلغ عدد المعتمرين (7,537,002) معتمر.
أما المسجد النبوي، فقد استقبل (20,621,745) مصليًا، منهم (1,188,386) مصليًا في الروضة الشريفة، في حين بلغ عدد الزوار الذين أدوا السلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (2,004,608) زائرًا.
وأوضحت الهيئة أنها تعتمد على تقنيات متطورة وحساسات ذكية لرصد أعداد المصلين والمعتمرين عبر مداخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، ومتابعة التدفقات البشرية، وتمكين الجهات من إدارة الحشود بكفاءة، وذلك في إطار الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.