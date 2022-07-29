نادي الصقور السعودي يستقبل الصقارين وهواة الصيد بروزنامة حافلة بالفعاليات

ويعمل نادي الصقور السعودي وفق استراتيجية مستقبلية واعدة، يهدف من خلالها إلى أن يكون الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في هواية الصقور، والصيد بها، وتربيتها، ورعايتها.. وأن يكون رافدًا ثقافيًّا واقتصاديًّا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، وذلك بإيصال رسالته التي تتمحور حول المحافظة على التراث والتقاليد التاريخية لثقافة الصيد بالصقور، والترويج لها في السعودية.