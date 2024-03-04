السعودية تشارك في اجتماع "مجموعة العمل الثلاثي" بين منظمة العمل والمنظمة البحرية

شاركت المملكة -ممثلة في وفدين من (الهيئة العامة للنقل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثلاثي المشترك بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية (JTWG) بلندن؛ لمعالجة قضايا البحارة والعنصر البشري في قطاع النقل البحري، والذي ينظر في تحديد ومعالجة التحديات الحرجة التي يواجهها البحارة، وتحسين السلامة والرفاهية والصحة النفسية على متن السفن.
وناقش الاجتماعُ عدةَ مواضيع؛ أبرزها منع ومعالجة العنف والاعتداءات في بيئة العمل على متن السفينة؛ بما في ذلك تقديم توصيات لتعديل أوجه القصور المحتملة في صكوك منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية المعمول بها للضبط والمعالجة، والإبلاغ عن التصرفات غير النظامية تجاه البحارة.
يُذكر أن الاجتماع يهدف إلى معالجة العنف والمضايقات في بيئة العمل على متن السفينة؛ مما يسهم في إيجاد بيئة نظامية تحفظ حقوق البحارة أثناء مزاولة النشاط.