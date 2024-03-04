السعودية تشارك في اجتماع "مجموعة العمل الثلاثي" بين منظمة العمل والمنظمة البحرية

شاركت المملكة -ممثلة في وفدين من (الهيئة العامة للنقل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثلاثي المشترك بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية (JTWG) بلندن؛ لمعالجة قضايا البحارة والعنصر البشري في قطاع النقل البحري، والذي ينظر في تحديد ومعالجة التحديات الحرجة التي يواجهها البحارة، وتحسين السلامة والرفاهية والصحة النفسية على متن السفن.