"إمارة مكة" تعقد حلقة نقاش حول "السلامة النفسية والمهنية" في مكان العمل

عقدت إمارة منطقة مكة المكرمة حلقة نقاش بعنوان (الصحة والسلامة النفسية والاجتماعية والمهنية في مكان العمل)، باستضافة غرفة الطائف، وتستمر 3 أيام بمشاركة جهات عدة.
وتفصيلاً، تأتي الحلقة في إطار استراتيجية الإمارة التي تركز على استثمار القدرات؛ لتتبوأ مكانة متقدمة في بناء وتطوير وتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية.
ويُعتبر البرنامج أحد برامج رؤية 2030 المنبثقة من البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الرامي إلى وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل وصولاً لاستقرار القوى العاملة؛ لتعزيز الإنتاجية بما ينعكس على مرافق القطاع العام، والاقتصاد بشكل عام.
ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتعزيز المعارف، وبناء القدرات المرتبطة بها، وتطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية، وتوحيد التشريعات وإجراءات الرقابة، والمحافظة على سلامة وصحة الإنسان عبر توفير البيئة المناسبة والآمنة، التي تخلو من أي أسباب للحوادث والإصابات، أو الأمراض المهنية، وحماية الموظف ذي المهنة من التعرض لإصابات العمل بسببه، أو أثناء الذهاب إليه أو الإياب منه، أو بسبب التعرض لأي من الأمراض المهنية.