"إمارة مكة" تعقد حلقة نقاش حول "السلامة النفسية والمهنية" في مكان العمل

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتعزيز المعارف، وبناء القدرات المرتبطة بها، وتطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية، وتوحيد التشريعات وإجراءات الرقابة، والمحافظة على سلامة وصحة الإنسان عبر توفير البيئة المناسبة والآمنة، التي تخلو من أي أسباب للحوادث والإصابات، أو الأمراض المهنية، وحماية الموظف ذي المهنة من التعرض لإصابات العمل بسببه، أو أثناء الذهاب إليه أو الإياب منه، أو بسبب التعرض لأي من الأمراض المهنية.