وزير الصناعة يعزّز سبل التعاون المشترك بين المملكة والبرازيل ويدعو للاستثمار في 12 قطاعًا واعدًا

استعرض وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال لقائه رئيس الكونفدرالية الوطنية للصناعة بالبرازيل "CNI" "أنطونيو ريكاردو ألفاريز" في البرازيل، اليوم؛ الحوافزَ والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصناعيين والتعدينيين، وإجراءات تسهيل ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار بالقطاعين، التي زادت من تنافسيتها وجاذبيتها، داعيًا الشركات البرازيلية لاقتناص الفرص النوعية في 12 قطاعًا واعدًا، ركّزت على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.