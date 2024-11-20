لتعميق التعاون التعليمي بين البلدين.. "البنيان" يدشّن منتدى شراكات التعليم العالي السعودي– الأمريكي

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة رفيق منصور في السياق ذاته أن هناك نحو (700) ألف خريج سعودي من الكليات والجامعات الأمريكية في المملكة اليوم، بفضل برامج المنح الدراسية طويلة الأمد والبعيدة المدى التي تقدمها الحكومة السعودية، مشيداً بتدشين وزارة التعليم في المملكة لبرنامج التأشيرة التعليمية وبرنامج المنح الدراسية التي تساعد في فتح الفرص أمام الطلاب الأمريكيين لزيارة المملكة للحصول على الدرجات العلمية أو في إطار برامج التبادل.