نقَله في 10 دقائق.. الإسعاف الجوي بالجوف يُنقذ حياة مقيم تَعَرض للدهس بمنطقة صحراوية

وباشر الإسعافُ الجوي الحالةَ بعد تلقيه بلاغًا عبر رقم طوارئ الإسعاف 997، عن حالة في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف، يتعذر وصول مركبات الفِرَق الإسعافية الأرضية إليها؛ حيث تبعد مسافة 6 كم.