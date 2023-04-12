أكثر من 500 مليون ريال.. حصيلة يومين لتبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الـ3

وبلغ عدد عمليات التبرع أكثر من 62 مليون عملية، ولا تزال التبرعات تتوالى من الأفراد وكبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي من مختلف مناطق المملكة، اقتداءً بالمبادرة الكريمة من القيادة، وتعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي في شهر رمضان المبارك لا سيما ونحن في العشر الأواخر منه.