خادم الحرمين وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، للسيد أليساندرو سكارانو، والسيدة أديل تونيني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبهذه المناسبة بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، للسيد أليساندرو سكارانو، والسيدة أديل تونيني.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.