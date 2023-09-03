خادم الحرمين وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، للسيد أليساندرو سكارانو، والسيدة أديل تونيني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.