"الجبير" يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ويستعرض أوجه التعاون المشترك

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة، والتباحث حول موضوع التغير المناخي وتبعاته والتأكيد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة، كما تم التطرق إلى جهود ومبادرات المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المنتدى.