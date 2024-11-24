رئيس نادي الإبل: اتفاقية مقر المنظمة الدولية للإبل تؤكد دعم المملكة للقطاع وتعزيز دور المنظمة دوليًا

رحبت المنظمة الدولية للإبل (ICO) بصدور قرار مجلس الوزراء السعودي، في جلسة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، القاضي بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل، وهو ما يعكس مواصلة المملكة دعم قطاع الإبل وتعزيز دوره على المستوى الدولي.
وثمّن رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قرار مجلس الوزراء، وقال: "عملت المنظمة الدولية للإبل خلال السنوات الماضية على بناء الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز ودعم اقتصاديات الإبل عالميًا للإسهام في الارتقاء بالمجتمعات الريفية والصحراوية.
وتعزيز التراث والثقافة، وتطوير الأبحاث العلمية، والارتقاء بالرياضات المرتبطة بالإبل والتي تجذب اهتمامًا عالميًا، فضلًا عن تنظيم الفعاليات الدولية، وتوسيع الشراكات مع المنظمات العالمية، والاهتمام برفاهية وصحة الإبل وتشريعات نقلها".
وأضاف "ابن حثلين": "يأتي قرار مجلس الوزراء السعودي اليوم دليلًا على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم وتعزيز دور المنظمة وتطوير التعاون الدولي في مجال الإبل، كما أنه يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية وتعزيز التعاون الدولي، بما يعود بالنفع على مربي وملاك الإبل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".
ويأتي هذا الإنجاز داعمًا لعام الإبل 2024، والسنة الدولية للإبليات 2024 واللذين يهدفان إلى بناء الوعي بالإمكانات غير المستغلة للإبليات، والدعوة إلى زيادة الاستثمار في القطاع، وإجراء مزيد من البحث وتنمية القدرات واستخدام الممارسات والتقنيات المبتكرة.