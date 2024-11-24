رئيس نادي الإبل: اتفاقية مقر المنظمة الدولية للإبل تؤكد دعم المملكة للقطاع وتعزيز دور المنظمة دوليًا

وأضاف "ابن حثلين": "يأتي قرار مجلس الوزراء السعودي اليوم دليلًا على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم وتعزيز دور المنظمة وتطوير التعاون الدولي في مجال الإبل، كما أنه يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية وتعزيز التعاون الدولي، بما يعود بالنفع على مربي وملاك الإبل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".