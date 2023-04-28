ديوان المظالم: إنجاز 104% من الدعاوى والطلبات المقيدة في الربع الثالث لـ 1444هـ

أعلن ديوان المظالم اليوم، أن نسبة المنجز بالمقارنة مع حجم المقيد من الدعاوى والطلبات خلال الربع الثالث من العام 1444هـ قد بلغ 104%، فيما بلغت نسبة الإنجاز 53% بالمقارنة مع حجم العمل في جميع المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم على مختلف مراحل التقاضي بها.