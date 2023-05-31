مجمع سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة ثلاثيني مع ورم ضخم بالغدة الدرقية

وقال الدكتور فريد الغامدي استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والعنق، رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريض عانى قبل وصوله للمستشفى من صعوبة حادة بالتنفس والبلع مع انتفاخ عند قاع العنق وضيق بالحلق والسعال وبحة في الصوت؛ مشيرًا إلى أن الحالة شُخّصت قبل سنوات بوجود فرط نشاط بالغدة الجار الدرقية، واعتذر الأطباء عن استئصالها خوفًا من المضاعفات.