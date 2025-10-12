المسند: نهاية موسم سهيل في 15 أكتوبر وبداية الوسم في اليوم التالي

وبيّن المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الوسم ليس نجمًا أو منزلة فلكية في السماء، وإنما صفة زمنية تطلق على فترة من فصول السنة، وتمتد عبر أربع منازل قمرية تبدأ بـ"العواء" في 16 أكتوبر، تليها "السماك" في 29 أكتوبر، ثم "الغفر" في 11 نوفمبر، وأخيرًا "الزبانا" في 24 نوفمبر.