المسند: نهاية موسم سهيل في 15 أكتوبر وبداية الوسم في اليوم التالي

أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أ.د. عبدالله المسند، أن موسم سهيل ينتهي في 15 أكتوبر من كل عام، ليبدأ بعده مباشرة موسم الوسم في 16 أكتوبر، مؤكدًا أن هذا الموسم يُعد من أبرز فترات السنة مناخيًا في شبه الجزيرة العربية.
وبيّن المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الوسم ليس نجمًا أو منزلة فلكية في السماء، وإنما صفة زمنية تطلق على فترة من فصول السنة، وتمتد عبر أربع منازل قمرية تبدأ بـ"العواء" في 16 أكتوبر، تليها "السماك" في 29 أكتوبر، ثم "الغفر" في 11 نوفمبر، وأخيرًا "الزبانا" في 24 نوفمبر.
وأشار إلى أن دخول موسم الوسم يأتي بعد طالع الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل الأربعة، لافتًا إلى أن هذه المرحلة من السنة تتميز عادة بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا وزيادة فرص هطول الأمطار، مما يجعلها من أهم مواسم الزراعة والرعي في المملكة.
وختم المسند توضيحه مؤكدًا أهمية متابعة التغيرات الجوية خلال الفترة المقبلة لما لها من أثر مباشر على النشاط الزراعي والحياة الفطرية.