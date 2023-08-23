"الطاقة" تُصدر أول رخصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية

وتأتي هذه الخطوة بوصفها جزءًا مهمًّا من مساعي الوزارة نحو فتح المنافسة، وإلغاء الاحتكار في أنشطة غاز البترول السائل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان توافُر إمدادات الغاز وأمنها، وتعزيز كفاءة المرخص لهم بتوفير هذه الخدمات، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستهلكين لهذه الخدمة، وكذلك تنويع منافذ بيع أسطوانات الغاز وملحقاتها، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة، والاستمرار بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.