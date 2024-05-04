حائل.. صخرة باردة في أوج الصيف.. و"النوع والسبب" غير معروفَيْن
رصد المواطن محمد بن صلفيق الشمري، أحد المتنزهين بـ"نازية سعيدا"، بالقرب من جبل "المسمى" (غرب حائل بـ180 كلم)، صخرة "صفاة" باردة في الصيف، على عكس الصخور التي حولها.
وفي حديثه لـ"سبق" أشار إلى أنه اليوم السبت قام برحلة برية قرب "المسمى" مع مجموعة من زملائه، وأحدهم كان من سكان القرى المجاورة للجبل، وأخبرهم بأنه في عام 1409هــ كان يلعب مع رفاقه على صفاة تكون باردة في أوج الصيف، وقت ارتفاع حرارة الشمس، وكلما زادت حرارة الشمس زادت برودة الصفاة. وبالتوجه لها وجدها كما هي، لم يتغير شيء من صفاتها.
وأضاف "ابن صلفيق" بأن الصفاة باردة كبرودة السيراميك داخل صالة مكيفة، فيما لاحظ أن قِطع الصخور البنية على الصفاة حارة من تأثير الشمس.
وأكد أنه نزع حذاءه للتأكد من ذلك، وصعد على الصفاة، ولم يتأثر بحرارة الشمس، التي إن نزل إلى التربة بالقرب منها شعر بها شديدة.
وأردف بأنه يتوقع أن يكون هناك أكثر من صفاة باردة، فيما لم يعثر على تفسير من السكان القاطنين بالقرب من "المسمى"، إلا أنهم وجدوها هكذا دون معرفة السبب، أو الحرص على معرفته من الجهات ذات الاهتمام.
مقطع الفيديو الذي وثقه "ابن صلفيق" لاقى رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل، وتكررت من خلاله الاستفسارات عن نوع تلك الصفاة، وسبب برودتها.