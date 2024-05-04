حائل.. صخرة باردة في أوج الصيف.. و"النوع والسبب" غير معروفَيْن

وفي حديثه لـ"سبق" أشار إلى أنه اليوم السبت قام برحلة برية قرب "المسمى" مع مجموعة من زملائه، وأحدهم كان من سكان القرى المجاورة للجبل، وأخبرهم بأنه في عام 1409هــ كان يلعب مع رفاقه على صفاة تكون باردة في أوج الصيف، وقت ارتفاع حرارة الشمس، وكلما زادت حرارة الشمس زادت برودة الصفاة. وبالتوجه لها وجدها كما هي، لم يتغير شيء من صفاتها.