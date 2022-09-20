"الدواء دون أضرار".. "التخصصي" يحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى

ونُظمت فعاليات مشتركة في كل من تخصصي (الرياض، جدة، المدينة المنورة) استمرت لأكثر من أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 11 إلى يوم الاثنين 19 سبتمبر، وشملت الفعاليات تنظيم حلقات نقاش وبرامج توعوية في عدد من المواقع، بالإضافة إلى مسيرة بالدراجات الهوائية في كورنيش جدة؛ وذلك بهدف زيادة الوعي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأخطاء والممارسات الدوائية غير المأمونة، وإشراك المجتمع في الجهود الرامية إلى الوقاية من الأخطاء المُرتكبة في المداواة؛ لكونها سببًا رئيسًا لأضرار يمكن تجنبها في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وتضامناً مع المركز السعودي لسلامة المرضى أضيء التخصصي باللون البرتقالي دعماً لليوم العالمي لسلامة المرضى.