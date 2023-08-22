أكثر من 2.6 مليون عملية إلكترونية منفّذة عبر "أبشر" يوليو الماضي

ومن خلال خدمات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تم تنفيذ 11057 إصدارًا لسجل الأسرة، و27505 عمليات تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و128255 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و37185 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و16581 عملية لخدمة بياناتي المطورة، و20921 تعريفًا بأفراد الأسرة، و9209 عمليات لخدمة إصدار هوية وطنية بدل تالف، و28517 إصدارًا لهوية وطنية بدل فاقد.