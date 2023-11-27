برنامج "أنتمي" يستعد لإطلاق أولى حلقاته "جلسة تاريخية"

وبالعودة إلى الموقع المصاحب الذي أطلقته الدارة لمبادرة "أنتمي" يجد المتصفح له حالة من التناغم والتفاعل الكبير، بالإضافة إلى المعلومات الشيقة من خلال أيقونات متنوعة مثل "تعليمنا"، و"تفوق على الآخرين"، و"أضف إلى معلوماتك" والتي تتناول مجموعة من الأسئلة المتنوعة التي تسرد فكرة معينة وتضيف معلومة مركبة تحقق الهدف المنشود منها والتي روعي من خلالها طريقة العرض المشوقة للقصص المرسومة، بالإضافة إلى خارطة متنقلة وصوت يحكي لك الحدث؛ حيث كل شيء مختلف لتتعرف على تاريخنا.