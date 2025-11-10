أشجار محمية الملك سلمان.. حصون خضراء تدعم التنوع الفطري

وتحتوي المحمية على ما يزيد عن 550 نوعًا من النباتات المختلفة، من أشجار وشجيرات ونباتات عشبية، تشمل النباتات الحولية والموسمية. ومن أبرزها: الطلح، العوسج، الغضى، الرمث، الطرفا، الرتم، الأرطى، الروثة، العاذر، القيصوم، والشيح.