anb يستحوذ على حصة من Cashee الناشئة للخدمات المصرفية

كشف anb عن توصله إلى اتفاقية مع شركة Cashee الناشئة للخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستحوذ anb بموجبها على حصة من الشركة المتخصصة بتطوير تطبيقات مجانية للخدمات المصرفية لتعزيز الشمول المالي وطرق إدارة المال وثقافة الادخار للأجيال الناشئة.
وستمهّد هذه الاتفاقية الاستراتيجية الطريق أمام Cashee لتقديم حلولها وتطبيقاتها ومنتجاتها المصرفية والمعرفية المبتكرة في السوق السعودية، وإتاحتها أمام شريحة الشباب والأجيال الناشئة، بما يدعم جهود anb في تعزيز نشاطه التوعوي المصرفي الموجه لهذه الفئة من المجتمع، وتوسيع نطاق المعرفة المالية والشمول المالي والتوعية المصرفية، استناداً إلى المنصّات المالية والتعليمية المصممة خصيصاً للشباب من قبل Cashee.
وقال الأستاذ/ عائض الزهراني، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى anb أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع Cashee تعد خطوة إضافية على طريق رحلة التحول الرقمي التي انتهجها البنك بهدف تحفيز مبادراته في مجال التقنية المالية والمصرفية الرقمية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، كما أنها تأتي بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة لـ anb والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي السرعة، والسهولة، والمرونة.
وأضاف الزهراني أن الشراكة بين anb و Cashee تهدف إلى تطوير أول تطبيق مصرفي من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في المملكة يهدف إلى تحفيز ثقافة الادخار والتوعية المالية والاستثمار لدى الأجيال الناشئة، وهو ما ينسجم مع أهداف anb في الإسهام بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب السعودي والتي تعد محوراً أساسياً من محاور برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وإحدى أولوياته الأساسية.
من جانبه اعتبر براد ويتفيلد الشريك المؤسس والمدير المالي لشركة Cashee، أن انضمام anb بمكانته البارزة وحضوره الواسع وإمكاناته العالية وبوصفه أحد أعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة، كشريك لـ Cashee، يشكل إضافة هامة للشركة ومحرّكاً قوياً للدفع بخططها للتوسع في المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر وأهم سوق اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً اعتزازه بهذه الخطوة والتي ستثمر عن تعاون بنّاء بين الجانبين لخدمة الشباب السعودي، وتمكينهم من المنتجات والحلول التي تقدّمها Cashee بسهولة ويُسر، لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم المالية والمعرفية.
يشار إلى أن شركة Cashee ومقرّها الرئيس دبي، قد تأسست في عام 2020 لدعم المعرفة والشمول المالي لفئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال ما توفره من تطبيقات ذكية للخدمات المصرفية، ومنصّات معرفية رقمية لتكنولوجيا التعليم والثقافة المالية وأسس الإدارة المالية والادخار للأجيال الناشئة، مدعومة بأقصى درجات الأمن والحماية مع توفير رقابة للآباء على تعاملات أبنائهم عبر التطبيقات الذكية المتاحة.
وتكتسب تطبيقات Cashee سمعة واهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المصرفية في المنطقة بفضل جمع تطبيقاتها بين الحلول المالية التفاعلية والتثقيف المالي، في الوقت الذي انضمت فيه الشركة بشهر مارس من العام الحالي 2022 إلى برنامج المسرع للتقنية المالية الذي تقدمه شركة فيزا العالمية والذي يهدف إلى تعزيز حلول دفع الرقمي للشباب.