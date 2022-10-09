anb يستحوذ على حصة من Cashee الناشئة للخدمات المصرفية

وأضاف الزهراني أن الشراكة بين anb و Cashee تهدف إلى تطوير أول تطبيق مصرفي من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في المملكة يهدف إلى تحفيز ثقافة الادخار والتوعية المالية والاستثمار لدى الأجيال الناشئة، وهو ما ينسجم مع أهداف anb في الإسهام بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب السعودي والتي تعد محوراً أساسياً من محاور برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وإحدى أولوياته الأساسية.