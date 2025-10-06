وزير الاستثمار يرأس وفدًا رفيع المستوى إلى المملكة المغربية الشقيقة

رأس وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفدًا رفيع المستوى، يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة، التقى خلالها عددًا من الوزراء في الحكومة المغربية، ونخبة من قادة المال والأعمال، تعميقًا للعلاقات الاستثمارية، ومناقشة للتحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين.