السعودية وأمريكا توقّعان حزمة اتفاقيات إستراتيجية تعزّز الشراكة المستقبلية

وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزّز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالات التقنية والطاقة والاقتصاد والتعليم واللوائح التنظيمية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستقبلي.
وشملت الاتفاقيات توقيع الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف تطوير القدرات التقنية وتوسيع مشاريع الابتكار بين الجانبين، إضافة إلى بيان مشترك يؤكد اكتمال المفاوضات الخاصة بالتعاون في الطاقة النووية المدنية.
كما جرى توقيع الإطار الإستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمواد المغناطيسية والمعادن الحرجة، بهدف دعم استقرار الإمدادات وتطوير الصناعات المرتبطة بها.
وتضمّنت التوقيعات أيضًا اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، إلى جانب ترتيبات للشراكة المالية والاقتصادية لتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك.
وفي القطاع المالي، وُقّعت ترتيبات للتعاون بين الجانبين في قطاع هيئات الأسواق المالية، بما يشمل تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات التنظيمية.
كما شملت التفاهمات مذكرة تعاون في التعليم والتدريب لدعم تنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى رسائل متبادلة تتعلق بمعايير سلامة المركبات بهدف رفع مستويات الأمان وتطوير الأنظمة المرتبطة بسلامة النقل.