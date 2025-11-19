السعودية وأمريكا توقّعان حزمة اتفاقيات إستراتيجية تعزّز الشراكة المستقبلية

وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزّز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالات التقنية والطاقة والاقتصاد والتعليم واللوائح التنظيمية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستقبلي.