"مِراس".. برنامج لتعلم الخدمة الصحية في موسمي الحج والعمرة

وبيّنت "الصحة" أن مركز التطوع الصحي في الوزارة يشرف على البرنامج الذي يهدف إلى تمكين 100 مشرف على الجَدارات والمهارات الاحترافية؛ لتدريب 1000 متطوع صحي من مختلف التخصصات؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ وذلك لتحقيق استثمار التعلم في الخدمة كمسلك تعلم، وتعليم في التخصصات الصحية، إضافة إلى رفع جودة أداء المتطوع والخدمة في البرامج الصحية التطوعية، والإسهام في سد الاحتياجات الصحية لضيوف الرحمن، وتقديم تجربة تعليمية فريدة للمتطوع الصحي في موسم الحج والعمرة.