"مشارق" تحتفل بنجاح موسم الحج وتخصص معرضاً لـ"عام الإبل" تقديرًا للتراث والثقافة السعودية

احتفلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا "مشارق" بنجاح موسم الحج لعام 1445 هـ تحت عنوان "مسك مشارق"، بحضور رؤساء بعثات الحج ورؤساء الشركات وشركاء النجاح والقطاعات العاملة في الحج، حيث أُشيد بجهود الشركات والخدمات المتميزة التي قدمتها للحجاج.
وتزامنًا مع الاحتفال، خصصت "مشارق" معرضًا لـ"عام الإبل" الذي يوافق 22 يونيو؛ تعزيزًا للتراث والثقافة العريقة للمملكة وتقديرًا للمكانة الفريدة للإبل لدى أبناء شبه الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ وإلى اليوم.
يهدف المعرض إلى إحياء حضور الإبل بوصفها أيقونة ثقافية تمثّل الهوية السعودية وتعكس قيمها الأصيلة، والتعريف بقيمتها الثقافية والتاريخية والحضارية.
بدأ الحفل بالسلام الملكي وتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، تلاها عرض مرئي لأبرز الجهود التي بذلتها "مشارق" لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.
في كلمته خلال الحفل، هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة "مشارق"، عدنان بن حسين مندورة، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح موسم حج 1445، كما هنّأ مكاتب البعثات العاملة مع الشركة التي حققت جوائز "لبيتم" من وزارة الحج والعمرة.
وأشار مندورة إلى دور المكاتب الكبير في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج، مثمنًا الجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير، وخص بالشكر مكتب شؤون حجاج مملكة ماليزيا الاتحادية، ومكتب شؤون حجاج جمهورية بنين، ومكتب شؤون حجاج جمهورية الصين، على تحقيقهم جوائز تقديرية تعكس التفاني والجودة في العمل.
من جانبه، أعرب محمد أمين أندرقيري، الرئيس التنفيذي لشركة "مشارق المتميزة (ركين)"، عن فخره وامتنانه بالنجاح الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام.
وأشاد أندرقيري بتفاني فريق العمل في جميع مراحل الحج من التخطيط إلى التنفيذ، مؤكدًا أن الجهود المبذولة في تقديم خدمات رفيعة المستوى للحجاج كانت مميزة بكل المقاييس.
وذكر أن خدمات الاستقبال الحار، والإقامة المريحة، والنقل الفعال، والتوجيه الدقيق، كانت كلها عناصر أساسية أسهمت في جعل تجربة الحج لهذا العام تجربة لا تنسى، كما أعرب عن شكره لوزارة الحج والعمرة وجميع القطاعات المشاركة على دعمهم وتعاونهم المثمر، الذي كان له الدور الكبير في تسهيل العمليات وضمان راحة الحجاج.
وفي كلمةٍ لرئيس مجلس إدارة "مشارق الماسية"، علي بن حسين بندقجي، أشاد بجهود الجميع في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج 16 دولة.
ولفت إلى التحسينات الكبيرة في جودة الخدمات المقدمة، التي شملت استبدال أروقة الخيام بجدران من الألواح الجبسية، وتحويل الأسقف إلى ديكورات عصرية بإضاءات مميزة، إضافة إلى تركيب مكيفات الهواء ذات البرودة العالية، ودعم الخيام بأسرّة وفرش عالية الجودة، والمتابعة والإشراف على سلامة الغذاء وأكد بندقجي أن هذه التحسينات مثلت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
في كلمة الوفود، عبّر ممثل حجاج إندونيسيا الدكتور سبحان خالد، عن شكره وامتنانه لشركة "مشارق" على التنظيم المحكم والخدمات الراقية التي قدمتها للحجاج، مؤكدًا أن تجربة الحج كانت مميزة وسهلة بفضل الجهود المبذولة من جميع الأطراف، وأشاد بتفاني فريق عمل شركة مشارق على اهتمامهم بتفاصيل رحلة الحج .
وتم اختتام الحفل بجولة في المعرض التراثي المصاحب والتقاط الصور التذكارية وتوزيع عطر المسك بعنوان الحفل "مسك مشارق" لكل الحضور.