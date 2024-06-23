"مشارق" تحتفل بنجاح موسم الحج وتخصص معرضاً لـ"عام الإبل" تقديرًا للتراث والثقافة السعودية

وذكر أن خدمات الاستقبال الحار، والإقامة المريحة، والنقل الفعال، والتوجيه الدقيق، كانت كلها عناصر أساسية أسهمت في جعل تجربة الحج لهذا العام تجربة لا تنسى، كما أعرب عن شكره لوزارة الحج والعمرة وجميع القطاعات المشاركة على دعمهم وتعاونهم المثمر، الذي كان له الدور الكبير في تسهيل العمليات وضمان راحة الحجاج.