عطاء آخر خارج فصول الدراسة.. معلمة من تيماء تنقذ مريضًا بتبرعها بالخلايا الجذعية

يُذكر أن التبرع بالخلايا الجذعية يعد من الأعمال الإنسانية التي تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة المرضى، حيث يوفر فرصة للشفاء لمن يعانون من أمراض مستعصية كالسرطان، إذ يمكن أن يكون التبرع هو الأمل الوحيد لإنقاذ حياتهم والتسجيل للتبرع بالخلايا الجذعية لا يتطلب سوى خطوات بسيطة، لكنه يمكن أن يكون الحافز الذي يُعيد الحياة ويمنح الأمل للمرضى وعائلاتهم، مما يجعل دور كل متبرع لا يُقدّر بثمن في المجتمع.