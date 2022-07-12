نشاط ملحوظ للحركة التجارية بمكة.. الحجاج يخصّصون 20 % من ميزانياتهم لشراء الهدايا
تشهد الحركة التجارية في مكة المكرمة نشاطاً ملحوظاً منذ بداية موسم الحج، حيث يحرص كثيرٌ من الحجاج على جلب الهدايا، ولاسيما المرتبطة بالكعبة المشرّفة والمسجد الحرام، إضافة إلى العطور والملابس ومياه زمزم التي تشكل النصيب الأكبر من المبيعات.
ويقول الحاج محمد بوغطاس من جمهورية تونس، إن ضيوف الرحمن حريصون على شراء الهدايا التذكارية من مكة المكرّمة، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم، حيث نجد المتاجر المتنوعة والأشياء التي تحمل ما يعبر عن الكعبة والحج.
وأضاف أن الحاج قبل قدومه إلى بلاد الحرمين يخصّص قرابة 20 % من مصروفه لإحضار الهدايا المتنوعة من سبح ومساجد للصلاة وبعض التحف التذكارية التي تعبر عن رحلة العمر.
وكانت متاجر مكة المكرّمة قد عملت منذ وقت مبكر على توفير الهدايا المناسبة للحجاج، وتراوحت بين الهدايا الإلكترونية وهدايا الملابس والسبح وصور الحرمين الشريفين وتسجيلات القرآن الكريم من المسجد الحرام، وبعض الحلويات المكية، فيما يعد ماء زمزم هو الهدية الأكثر طلباً من قِبل الحجاج.
وتعد المجسمات المصنّعة من الكريستال التي تجسّد الحرمين الشريفين في مكة المكرمّة والمدينة المنوّرة من بين الهدايا الثمينة، كما يقدم عددٌ من المحال ساعات رقمية لأذان الصلوات من مكة المكرّمة وساعات حائطية تتضمن صور الكعبة المشرّفة والحرمين الشريفين.