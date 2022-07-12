نشاط ملحوظ للحركة التجارية بمكة.. الحجاج يخصّصون 20 % من ميزانياتهم لشراء الهدايا

ويقول الحاج محمد بوغطاس من جمهورية تونس، إن ضيوف الرحمن حريصون على شراء الهدايا التذكارية من مكة المكرّمة، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم، حيث نجد المتاجر المتنوعة والأشياء التي تحمل ما يعبر عن الكعبة والحج.